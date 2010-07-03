Первая реанимация для пациентов с заболеваниями крови открылась в Москве

На базе клинической больницы № 52 открылось первое в Москве отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми заболеваниями крови. В частности, речь идет о таких недугах, как лейкоз и лимфома, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Главное отличие нового отделения в том, что пациент размещается в индивидуальном изолированном боксе и находится внутри собственной стерильной зоны.
В отделении установлена инновационная система обработки воздуха. Она оснащена системой "ламинарный поток", предотвращающей заражение пациентов бактериями из воздуха.
Также в клинике открылось отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью.
Городская клиническая больница № 52 – одно из крупнейших многопрофильных лечебно-диагностических учреждений в Москве. Круглосуточно здесь оказывают неотложную и плановую медпомощь более 60 тысячам пациентов в год. В стационаре размещено 1030 коек, в том числе 72 койки отделений реанимации и интенсивной терапии.
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