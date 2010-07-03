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15 мая, 14:24

В Минздраве оценили идею о создании системы вытрезвителей

общество безопасность

15 мая, 14:24

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Фото: ТАСС/Олег Дьяченко

В Минздраве РФ прокомментировали идею по возвращению вытрезвителей в страну.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты", в министерстве считают, что нетрезвое состояние не основание для медпомощи. Расходование финансов на пребывание в поликлиниках и больницах пьяных людей, не нуждающихся в ней, там назвали нецелевым. Создание вытрезвителей позволит избежать этих расходов.

В то же время уточняется, что действующее законодательство урегулировало правовые вопросы по обеспечению медпомощи для граждан в состоянии опьянения и с соответствующими медицинскими показаниями.

14 мая в Госдуму внесли законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Документ могут принять до конца года, тогда он начнет действовать с 2020 года.

С 2012 года по инициативе Минздрава медицинские вытрезвители ликвидировали. Новые учреждения с такой функцией должны были сформировать Минздрав и МВД, но этого не произошло.

Ситуация в некоторых субъектах страны ухудшилась, поэтому подобные учреждения стали необходимы. Они появились в 20 регионах.

О возвращении вытрезвителей сенатор Валерий Рязанский говорил в 2018 году. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн одобрил идею.

В 2019 году в ее пользу высказались в Госдуме. Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян выступил с той же инициативой.

В марте полицейских предложили наделить правом самостоятельно доставлять нетрезвых граждан в медучреждения. В апреле в Госдуму внесли законопроект о таком праве.

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общество безопасность

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