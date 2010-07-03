Законопроект о создании системы вытрезвителей внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей, сообщает пресс-служба Совфеда.
По словам одного из авторов документа, сенатора Валерия Рязанского, документ могут принять до конца года. Тогда он начнет действовать с 2020 года.
Ранее сенатор не исключал, что вытрезвители будут работать по принципу частно-государственного партнерства. Гражданин должен будет оплатить часть стоимости оказанных услуг.
С 2012 года по инициативе Минздрава медицинские вытрезвители ликвидировали. Предполагалось, что их функцию будут выполнять учреждения, которые сформируют Минздрав и МВД, но этого не произошло. Ситуация в некоторых субъектах страны обострилась, поэтому подобные учреждения необходимы. Они уже появились в 20 регионах.
Идею о возвращении вытрезвителей Валерий Рязанский озвучивал в 2018 году. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ее поддержал.
В 2019 году в пользу предложения высказались в Госдуме. Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян выступил с той же инициативой.
В марте полицейских предложили наделить правом самостоятельно доставлять нетрезвых граждан в медучреждения. В апреле в Госдуму внесли законопроект о таком праве. Согласно документу, правоохранители смогут доставлять пьяных в спецвытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.
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