Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14 мая, 21:59

Законопроект о создании системы вытрезвителей внесли в Госдуму

общество

14 мая, 21:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей, сообщает пресс-служба Совфеда.

По словам одного из авторов документа, сенатора Валерия Рязанского, документ могут принять до конца года. Тогда он начнет действовать с 2020 года.

Ранее сенатор не исключал, что вытрезвители будут работать по принципу частно-государственного партнерства. Гражданин должен будет оплатить часть стоимости оказанных услуг.

С 2012 года по инициативе Минздрава медицинские вытрезвители ликвидировали. Предполагалось, что их функцию будут выполнять учреждения, которые сформируют Минздрав и МВД, но этого не произошло. Ситуация в некоторых субъектах страны обострилась, поэтому подобные учреждения необходимы. Они уже появились в 20 регионах.

Идею о возвращении вытрезвителей Валерий Рязанский озвучивал в 2018 году. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ее поддержал.

В 2019 году в пользу предложения высказались в Госдуме. Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян выступил с той же инициативой.

В марте полицейских предложили наделить правом самостоятельно доставлять нетрезвых граждан в медучреждения. В апреле в Госдуму внесли законопроект о таком праве. Согласно документу, правоохранители смогут доставлять пьяных в спецвытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика