Законопроект о создании системы вытрезвителей внесли в Госдуму

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В Госдуму внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей, сообщает пресс-служба Совфеда.

По словам одного из авторов документа, сенатора Валерия Рязанского, документ могут принять до конца года. Тогда он начнет действовать с 2020 года.

Ранее сенатор не исключал, что вытрезвители будут работать по принципу частно-государственного партнерства. Гражданин должен будет оплатить часть стоимости оказанных услуг.

С 2012 года по инициативе Минздрава медицинские вытрезвители ликвидировали. Предполагалось, что их функцию будут выполнять учреждения, которые сформируют Минздрав и МВД, но этого не произошло. Ситуация в некоторых субъектах страны обострилась, поэтому подобные учреждения необходимы. Они уже появились в 20 регионах.

Идею о возвращении вытрезвителей Валерий Рязанский озвучивал в 2018 году. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн ее поддержал.

В 2019 году в пользу предложения высказались в Госдуме. Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян выступил с той же инициативой.

В марте полицейских предложили наделить правом самостоятельно доставлять нетрезвых граждан в медучреждения. В апреле в Госдуму внесли законопроект о таком праве. Согласно документу, правоохранители смогут доставлять пьяных в спецвытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.