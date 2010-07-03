Полицейских могут наделить правом доставлять в больницы пьяных людей

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Сотрудников полиции необходимо наделить правом самостоятельно доставлять граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в медучреждения. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"У полиции сегодня права доставлять туда людей, даже находящихся в состоянии абсолютной прострации, нет. Если мы дадим полиции такие полномочия, у них появится право помочь людям в состоянии алкогольного опьянения", – приводит Агентство "Москва" слова Хинштейна.

Он указал, что для расширения полномочий правоохранителей необходимо внести поправки в статью 14 Федерального закона "О полиции". По словам депутата, данная проблема требует незамедлительного решения.

В конце февраля член Совета Федерации Игорь Каграманян предложил вернуть в Россию вытрезвители. По его мнению, доставлять граждан в спецучреждения должны сотрудники полиции. Оплачивать же лечение будут сами граждане.

Идею сенатора поддержали в Минздраве. В ведомстве указали, что возвращение таких заведений позволит предотвратить преступления и обеспечить сохранность жизни граждан.

