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15 февраля, 17:35

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Какие современные новшества появятся у московской полиции

Круче робокопа: какие технические новинки появятся у столичных полицейских
город технологии безопасность истории

Все чаще на помощь московским полицейским приходят современные технологии. Например, скоро у сотрудников могут появиться очки дополненной реальности, с помощью которых они смогут быстро распознавать лица возможных преступников. Портал Москва 24 разбирался, какие гаджеты будут стоять на страже общественной безопасности.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Очки с распознаванием лиц

Мэрия Москвы планирует оснастить столичных полицейских очками дополнительной реальности с функцией распознавания лиц, которые позволят вычислять разыскиваемых преступников. Разработкой приложения для применения технологии распознавания лиц в очках занимается компания Ntechlab. Ранее она презентовала приложение с очками от японской компании Epson на OC Android.

Ожидается, что очки для городской полиции продемонстрируют во время выставки "Интерполитех" – в октябре 2019 года. Пока алгоритмы распознавания лиц применяются на 1,5 тысячи камер, которые подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске и представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Спорткары и пикапы

А столичные инспекторы ГИБДД могут получить пикапы и автомобили со спортивными двигателями. Новая техника нужна при оказании помощи пострадавшим в авариях и для борьбы со стритрейсерами. Пикапы планируют оснастить лебедками, чтобы оказывать помощь водителям, в частности, отбуксировать машину. Также предусмотрен набор конусов с подсветками. Прежде всего, они нужны будут на МКАД, так как это дорога повышенной опасности.

А вот автомобили со спортивными двигателями пригодятся на скоростных магистралях, где порой стритрейсеры устраивают гонки. Предполагается, что машины должны обладать динамическими характеристиками, чтобы "скоростные" инспекторы могли догонять нерадивых гонщиков с большим количеством лошадиных сил под капотом.

Фото: гибдд.рф

Шипы для остановки машин

Столичная Госавтоинспекция также планирует применять новый вид шипов для принудительной остановки транспорта. Устройство представляет собой ленту с шипами, которую нужно раскатать на дороге перед "сбежавшим" автомобилем. Наехав на устройство, водитель прокалывает шины, и автомобиль быстро останавливается.

Главное отличие новой разработки под названием "Барракуда" в том, что она сделана из композитных материалов и весит не больше блокнота. Лента работает по принципу "ванька-встанька", то есть всегда поворачивается шипами вверх и не позволяет машине проехать.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Дроны для дорог

В 2019 году столичная полиция получила 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen, оснащенных специальным оборудованием для проведения расследования на месте аварии. В них есть стационарная система телескопического освещения с комплексом фотовидеофиксации, беспилотный летательный аппарат (квадрокоптер) для оценки и фиксации ситуации с воздуха, программно-аппаратные комплексы со специальным программным обеспечением, фотоаппараты и лазерные измерительные комплексы.

Лаборатории позволяют с высокой эффективностью проводить фиксацию предметов и следов на месте ДТП, детальную фотосъемку, измерение параметров объектов и составление схемы участка.

Федотов Анатолий

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