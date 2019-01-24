Собянин передал полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичная полиция получила 16 мобильных криминалистических лабораторий. Их передал Сергей Собянин перед началом расширенного заседания коллегии московского главка МВД.

"ДТП на дорогах уменьшилось, количество аварий уменьшилось, количество погибших, пострадавших значительно, уменьшилось за последние годы, но тем не менее каждый день на дорогах что-то случается. Выезжают специальные оперативные группы, которые расследуют особо сложные ситуации, связанные с погибшими, пострадавшими, и дороги Москвы в этих локациях перекрываются до шести часов, и это, конечно, прямо влияет на движение на дорогах, на скорость и, конечно, своевременность проведения следственных мероприятий. Мы в прошлом году вместе с ГУВД создали регламент взаимодействия городских служб и правоохранительных органов. За счет этого с шести часов до трех часов уменьшили время проведения таких следственных мероприятий. Но все равно это очень долго, очень трудно, очень сложно. Вот сейчас мы вместе с ГУВД разработали технические требования для специальных следственных лабораторий, которые выезжали на место происшествий на дорогах, которые оснащены самым-самым современным оборудованием, которое можно было придумать", – отметил мэр.

По его словам, к такому оборудованию относятся квадрокоптеры, специальные фотоаппараты, лазерные аппараты для определения расстояния и другое.

Сергей Собянин выразил надежду, что сейчас с этой аппаратурой все сложные мероприятия на дорогах будут проводиться от часа до трех часов. "Таким образом, мы от шести часов, которые были в 2017 году, придем к часу", – отметил мэр в ходе передачи техники.

По действующим нормам, на ДТП с погибшими или тяжелоранеными обязательно выезжает следственно-оперативная группа. Она проводит экспертизы и собирает вещественные доказательства. В состав СОГ входят следователь, сотрудники ГИБДД, эксперты-криминалисты, а при необходимости и дознаватель, судмедэксперт, сотрудники розыска и участковые.

Пару лет назад между ДТП и прибытием СОГ проходило до полутора часов. А в целом с момента получения сообщения о тяжелой аварии до завершения следственных действий – до шести часов. Это создавало проблемы для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

Чтобы изменить ситуацию мэр Москвы и руководители столичной полиции и МЧС утвердили Регламент взаимодействия оперативных служб в случае возникновения ДТП. Согласно документу, средние сроки прибытия на ДТП скорой помощи, ГИБДД и МЧС составили до 10 минут. А срок прибытия следственно-оперативной группы сократили до 42 минут. В итоге ликвидировать последствия тяжелых ДТП стали вдвое быстрее.

Для повышения эффективности и оперативности работы СОГ власти закупили 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen, оснащенных специальным оборудованием для проведения всех необходимых следственных действий на месте аварии. В них есть стационарная система телескопического освещения с комплексом фотовидеофиксации, беспилотный летательный аппарат для оценки и фиксации ситуации с воздуха, программно-аппаратные комплексы со специальным ПО, фотоаппараты и лазерные измерительные комплексы.

Лаборатории позволят с высокой эффективностью проводить фиксацию предметов и следов на месте ДТП, детальную фотосъемку, измерение параметров объектов и составление схемы участка. Вся информация об аварии будет доступна в базе данных главка МВД по Москве, а сотрудники полиции смогут в любое время получать необходимые сведения.

Кроме того, полицейские пройдут специальное обучение. Использование новых мобильных криминалистических лабораторий позволит сократить время прибытия следственно-оперативной группы до 30 минут, а время ликвидации последствий ДТП – до одного часа.

Ранее сообщалось, что только за 2018 год число погибших в ДТП сократилось на 7%. При этом средняя скорость движения на основных магистралях по сравнению с 2010 годом выросла на 18% и на 2% по сравнению с 2017 годом – с 45 до 53 километров в час.