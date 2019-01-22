Инфраструктура и контроль: что сделало столичные дороги безопаснее

За последние годы столичные дороги стали свободнее и безопаснее, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пояснил, что только за 2018 год число погибших в ДТП сократилось на 7%, а за восемь лет этот показатель снизился на 40%.
Средняя скорость движения на основных магистралях по сравнению с 2010 годом выросла на 18% и на 2% по сравнению с 2017 годом – с 45 до 53 километров в час.
Ликсутов рассказал, что большую роль в снижении показателей погибших в ДТП играют меры, связанные с работой Госавтоинспекции, новой транспортной инфраструктуры, транспортного патруля, системы фото- и видеофиксации на дорогах и интеллектуальной транспортной системы.
Он отметил, что в 2018 году помощь от специалистов дорожного и велопатруля ЦОДД получили свыше 20 тысяч автомобилистов. На сегодняшний день в службе "Дорожный патруль" постоянно работают 26 экипажей, которые помогают, если машина попала в аварию или у нее возникли технические неполадки.
Заммэра добавил, что город поехал быстрее благодаря наведению порядка на дорогах, повышению безопасности, снижению аварийности и созданию новой дорожно-транспортной инфраструктуры. Согласно данным независимой нидерландской компании TomTom, с 2012 года загрузка столичных дорог уменьшилась на 25%. Это с учетом того, что количество машин в столичном регионе выросло в 1,5 раза.
Сделать Москву удобной для прогулок и поездок, продолжил Ликсутов, помогает масштабная реконструкция развязок, строительство дорог и создание пешеходной инфраструктуры. Он подчеркнул, что все это было одним из главных приоритетов властей. В результате с 2010 года в городе построили 820 километров дорог, 254 моста, тоннеля и эстакады, а также 218 пешеходных переходов. Только за прошлый год появилось 127 километров дорог, 55 мостов, тоннелей, эстакад и 19 пешеходных переходов.
Создано и комфортное пешеходное пространство – с 2011 года благоустроено более 350 улиц, площадей, магистралей и общественных пространств. В результате люди стали больше гулять пешком. В частности, с 2010 года число прогулок выросло на 50%. А на некоторых улицах, попавших в программу благоустройства, количество пешеходов увеличилось от двух до четырех раз. Этим летом пешеходов на центральных улицах было в 2,5 раза больше, чем годом ранее, заключил заммэра.
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