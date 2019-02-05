ГИБДД столицы планируют оснастить спорткарами

Столичные инспекторы ГИБДД могут получить пикапы и автомобили со спортивными двигателями. Новая техника нужна при оказании помощи пострадавшим в авариях и для борьбы со стритрейсерами, пишет "Российская газета".
По словам начальника городского главка ГИБДД Виктора Коваленко, вопрос оснащения новыми машинами сейчас обсуждается. Он подчеркнул, что пикапы прежде всего нужны на МКАД. "Это дорога повышенной опасности, а количество погибших на ней достаточно велико", – уточнил Коваленко.
Пикапы оснащены лебедками. Они позволяют оказать помощь водителям, в частности, отбуксировать машину. Предусмотрен набор конусов с подсветками. Ими можно огородить место ДТП, пока оказывается помощь.
А вот автомобили со спортивными двигателями, по мнению Коваленко, пригодятся на скоростных магистралях, где нарушители порой устраивают гонки. "Нам необходимы машины с очень хорошими динамическими характеристиками", – заключил он.
Ранее Сергей Собянин передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий. В них есть стационарная система телескопического освещения с комплексом фотовидеофиксации, беспилотный летательный аппарат для оценки и фиксации ситуации с воздуха, программно-аппаратные комплексы со специальным ПО, фотоаппараты и лазерные измерительные комплексы.
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