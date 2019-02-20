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09:15

В России могут вернуть вытрезвители

власть общество

09:15

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Представитель Совета Федерации Игорь Каграманян предложил вернуть в России вытрезвители. Нетрезвых граждан в спецучреждения должна будет доставлять полиция, сообщает газета "Известия".

Оплачивать пребывание в вытрезвителях придется самим россиянам. В Минздраве считают, что возвращение таких заведений позволит предотвратить преступления, а также обеспечить сохранность жизни граждан.

В общественной ассоциации "Здоровые регионы" отмечают, что лица в состоянии алкогольного опьянения больше всего нуждаются в медицинской помощи.

Вытрезвители существуют и за рубежом. В Германии, к примеру, людей в состоянии опьянения размещают в спецкамерах при полицейских участках. Граждане оплачивают как пребывание в них, так и сопутствующие расходы.

Ранее вернуть вытрезвители предлагал депутат Госдумы Александр Шерин. По его словам, "сегодня человек предоставлен сам себе", и это неправильно.

власть общество

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