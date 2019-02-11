В Госдуме предложили вернуть вытрезвители

В России необходимо вернуть систему вытрезвителей, заявил депутат Госдумы Александр Шерин Агентству "Москва".
"Если у тебя есть деньги на охранника и водителя, который тебя в любом состоянии отвезет домой, то ты личность. Если у тебя сердечный приступ, или ты немножечко не рассчитал свои силы, перебрал с алкоголем и упал на улице, то тебя смешают с грязью. Надо восстанавливать систему вытрезвителей", – сказал депутат.
Шерин выразил мнение, что в госструктурах не относятся к каждому гражданину, как к личности.
"У нас сегодня человек предоставлен сам себе. Если у человека какая-то беда случилась, то в первую очередь его самого в этом обвинят", – отметил Шерин.
Ранее с предложением вернуть систему вытрезвителей выступили в Совете Федерации. Глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что документ нужен не для борьбы с алкоголизмом, а для помощи людям. В частности, чтобы выпивших не ограбили или они не замерзли.
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