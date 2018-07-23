В Совете Федерации предложили вернуть вытрезвители

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации предложили разработать законопроект об оказании услуг по вытрезвлению граждан. С такой инициативой выступил глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает РИА Новости.
По мнению Рязанского, документ нужен не для борьбы с алкоголизмом, а для помощи людям. В частности, чтобы подвыпивших не ограбили или они не замерзли.
Сенатор отметил, что в случае, если человек не сможет оплатить эти услуги, стоимость могут компенсировать общественными работами. Для этого регионам "надо дать соответствующие права и полномочия".
Рязанский отметил, что законодательно данный вопрос решен только в нескольких регионах РФ – Татарстане, Челябинской, Белгородской, Омской областях и республике Тыва.
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн поддержал инициативу сенатора о введении услуг по вытрезвлению.
"Речь об этом давно идет, и есть необходимость. Единственная проблема в том, что нет закона, по которому этих людей можно удерживать без их согласия. Ни одно ведомство не имеет на это права", – цитирует Брюна RT.
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