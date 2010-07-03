В Госдуму внесен проект о праве полиции доставлять пьяных в спецвытрезвители

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесен законопроект о праве полиции доставлять пьяных в спецвытрезвители, которые созданы на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Авторами инициативы выступили депутаты ГД Василий Пискарев, Александр Хинштейн, а также члены Совета Федерации Валерий Рязанский и Игорь Каграманян.

Как поясняют авторы проекта, с 1 января 2012 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует – они исчезли при реформе МВД. Предполагалось, что работа с лицами, находящимися в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, будет организована в рамках совместной деятельности Минздравсоцразвития и МВД, однако данные учреждения к настоящему времени до сих пор не сформированы.

В связи с этим начали создавать специализированные муниципальные или региональные учреждения по оказанию помощи таким гражданам.

В конце февраля член Совета Федерации Игорь Каграманян предложил вернуть в Россию вытрезвители. По его мнению, доставлять граждан в спецучреждения должны сотрудники полиции. Оплачивать же лечение будут сами граждане.

Идею сенатора тогда же поддержали в Минздраве. В ведомстве указали, что возвращение таких заведений позволит предотвратить преступления и обеспечить сохранность жизни граждан.