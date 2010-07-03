Минздрав поддержал идею убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддержал инициативу о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов или реализовывать ее в специальных алкомаркетах. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Олега Салагая, передает ТАСС.
С инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Огуль. Салагай, в свою очередь, отметил, что Минздрав поддерживает данную меру, поскольку она позволит сократить потребление алкогольной продукции.
Он добавил, что Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года подразумевает ограничение доступности спиртного. Аналогичное требование отражено в европейском Плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.
Салагай в ответе на запрос парламентария отметил, что размещение алкогольной продукции на витринах значительно увеличивает ее продажи. Например, продажи пива растут на 23,2%, вина – на 33,6%, крепких напитков – на 46,1%.
Между тем инициативу Огуля не поддержал Минпромторг. В ведомстве указали, что данная мера приведет к росту цен на алкогольную продукцию и ограничению конкуренции в торговли.
11 марта Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности на две тысячи от употребления алкоголя и его аналогов. В ведомстве указали, что этого удалось добиться благодаря контролю за оборотом спиртных напитков. В частности, удалось снизить масштабы суррогата и число отравлений с летальным исходом.
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