Минздрав поддержал идею убрать алкоголь с витрин магазинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минздрав поддержал инициативу о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов или реализовывать ее в специальных алкомаркетах. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Олега Салагая, передает ТАСС.

С инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Огуль. Салагай, в свою очередь, отметил, что Минздрав поддерживает данную меру, поскольку она позволит сократить потребление алкогольной продукции.

Он добавил, что Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года подразумевает ограничение доступности спиртного. Аналогичное требование отражено в европейском Плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы.

Салагай в ответе на запрос парламентария отметил, что размещение алкогольной продукции на витринах значительно увеличивает ее продажи. Например, продажи пива растут на 23,2%, вина – на 33,6%, крепких напитков – на 46,1%.

Между тем инициативу Огуля не поддержал Минпромторг. В ведомстве указали, что данная мера приведет к росту цен на алкогольную продукцию и ограничению конкуренции в торговли.

11 марта Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности на две тысячи от употребления алкоголя и его аналогов. В ведомстве указали, что этого удалось добиться благодаря контролю за оборотом спиртных напитков. В частности, удалось снизить масштабы суррогата и число отравлений с летальным исходом.

