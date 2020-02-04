Строительство корпуса скорой помощи в Боткинской больнице начнется весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство нового корпуса скорой помощи в ГКБ имени Боткина начнется весной 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Площадь нового корпуса составит 14 тысяч квадратных метров. Он станет одним из самых современных, полностью оборудованных и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые поступают на скорой, уточнила Ракова.

По ее словам, один из корпусов больницы трансформируют под амбулаторное онкологическое отделение, которое планирует открыть в течение двух лет. Это связано с тем, что Боткинская больница войдет в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи.

"Я надеюсь, что в течение полутора-двух лет мы и этот корпус отремонтируем и введем в эксплуатацию", – добавила заммэра. Строительство корпуса скорой помощи планируется завершить в 2023 году.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении капитального ремонта гематологического корпуса ГКБ имени Боткина. Ввести в эксплуатацию гематологический корпус планируется в марте 2020 года.