Капитальный ремонт шести детских поликлиник начнется в марте

07:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт начнется в шести детских поликлиниках в начале марта, рассказал заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В феврале начался капитальный ремонт в четырех поликлиниках – трех взрослых и одной детской. В марте приступят к работам еще в шести зданиях детских поликлиник. Медицинская помощь на время капитального ремонта останется такой же доступной: маленьким пациентам ее будут временно оказывать в других филиалах поликлиник. Записаться к врачам по-прежнему можно онлайн. После ремонта у нас будут полностью обновленные учреждения. Изменится как их внешний вид, так и внутреннее оснащение", – отметила вице-мэр.
Это поликлиники № 48 и ее филиалы № 1 и № 3, № 58 – филиал № 3, № 38, № 98, № 125 – филиалы № 1 и № 5, а также поликлиника № 7. В феврале капремонт стартовал в четырех поликлиниках – трех взрослых и одной детской.
На время работ помощь будут оказывать в других филиалах поликлиник. Записаться по-прежнему можно онлайн.
В поликлиниках специалисты заменят инженерные и вентиляционные системы и другие коммуникации, обновят внешний и внутренний вид корпусов. Там установят диагностическое цифровое оборудование, соответствующее мировым стандартам. Для врачей обустроят эргономичные рабочие места.
В зданиях появятся игровые зоны, буфеты, помещения для отдыха сотрудников. На каждом этаже сделают просторные и удобные зоны ожидания. Входная зона станет просторнее, детские коляски можно будет оставить в специально отведенном месте.
Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.
В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.
Сергей Собянин ранее заявил, что сроки строительства и капремонта больниц и поликлиник можно будет сократить примерно в полтора раза. Он подчеркнул, что при огромных масштабах задач нацпроектов это очень важно.
21 февраля открылась новая поликлиника в районе Беговом. Новое медучреждение сможет принимать до 750 человек в смену. Прежде помощь пациентам района оказывали в менее комфортных условиях, а оборудование частично устарело.
Внутри строения есть детское и взрослое отделения. Здесь принимают профильные специалисты, а общими для обоих подразделений поликлиники являются блок лучевой диагностики и аллергологический центр.
Собянин осмотрел выставку "Новый московский стандарт поликлиник"
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