Собянин рассказал об открытии новой поликлиники в районе Беговом

13:10
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин сообщил, что новая поликлиника в районе Беговом приняла первых пациентов. Об этом мэр столицы написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Новая поликлиника в районе Беговом приняла первых пациентов. Недавно был там, проверял, как подготовились к работе. В здании на Ленинградском проспекте разместились филиал взрослой поликлиники и поликлиника детской больницы Сперанского", – заявил мэр.
Сообщается, что новое медицинское учреждение построено и оборудовано таким образом, что сможет принимать до 750 человек в смену. Как ранее заявил Собянин, прежде помощь пациентам района оказывали в менее комфортных условиях, а оборудование частично устарело.
До нынешнего момента в Беговом районе работали филиал № 4 городской поликлиники № 62 (для взрослых) и поликлиника при детской городской больнице имени Сперанского. Теперь в распоряжении местных жителей здание общей площадью 8,9 тысячи квадратных метров.
Строительство новой поликлиники в районе началось в 2015 году, а завершилось в декабре 2019 года. Некоторое время ушло на оформление необходимых документов, и теперь учреждение уже принимает посетителей.
Внутри строения существует детское и взрослое отделения. Здесь принимают профильные специалисты, а общими для обоих подразделений поликлиники являются блок лучевой диагностики и аллергологический центр.
Ранее сообщалось, что в Москве начнут капитальный ремонт первых четырех поликлиник по городской программе модернизации первичного звена здравоохранения. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, в учреждениях заменят оборудование, обновят мебель и приведут в порядок кабинеты врачей.
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