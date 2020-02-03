Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В феврале текущего года в четырех зданиях городских поликлиник начнется капитальный ремонт. Там установят новое оборудование, заменят коммуникации, поставят удобную мебель, а также модернизируют кабинеты врачей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом. Новый стандарт – это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней. После ремонта у нас будут полностью обновленные учреждения и внешне, и по внутреннему наполнению", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, первые поликлиники отремонтируют в Юго-Восточном и Юго-Западном округах. Во время ремонта горожане смогут получить медпомощь в других зданиях.
После ремонта в зданиях появятся комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, игровые зоны для маленьких пациентов, буфеты, комнаты отдыха для сотрудников. Вентиляцию и другие системы коммуникаций заменят. Для врачей обустроят кабинеты с эргономичными рабочими местами и современным диагностическим оборудованием.
В феврале ремонт начнется в филиале № 4 поликлиники № 22. Последний день приема пациентов – 14 февраля, к дежурному врачу можно будет попасть до 18 февраля. На время ремонта медпомощь можно будет получить в филиале № 2 поликлиники № 22.
В женской консультации № 3 (филиал Родильного дома № 25) врачи принимают до 14 февраля включительно, а дежурный врач – до 15 февраля. С 17 февраля пациенты смогут обратиться за медпомощью по адресу: улица Кедрова, дом 24.
Также ремонт будут проводить в поликлинике № 134, филиале № 3. Там врачи будут принимать до 14 февраля, а дежурный врач – до 21 февраля. Медицинскую помощь во время ремонта пациенты будут получать в филиале № 2 поликлиники № 134. Посетить уролога и сделать маммографию можно будет в филиале № 4.
До 14 февраля врачи будут принимать в детской городской поликлинике № 118. К дежурному врачу можно будет попасть до 21 февраля. Медпомощь во время ремонта оказывается в филиале № 6 детской поликлиники № 118.
В поликлинике № 36, филиале № 2 врачи будут принимать до 7 февраля, а последний день приема дежурного врача – 11 февраля. Медпомощь во время ремонта оказывается в филиале № 2 диагностического центра № 3. С 3 февраля там же будут принимать врачи женской консультации № 8.
Ранее сообщалось, что за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.
После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.
Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.
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