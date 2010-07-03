Сотрудники центров госуслуг проинформируют москвичей о капремонте поликлиник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники центров государственных услуг "Мои документы" проинформируют москвичей о капитальном ремонте поликлиник. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора центров госуслуг Ольгу Фефелову.

По ее словам, сотрудники центров расскажут горожанам, куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ и где можно будет пройти обследование. Для жителей столицы также подготовлены специальные книжки и брошюры, где показана обновленная поликлиника после ремонта в их районе.

Сотрудники офисов "Мои документы" будут совершать обход москвичей с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также в субботу и в воскресенье с 11:00 до 18:00. Отличительными знаками сотрудников станут белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными.

Ранее сообщалось, что в 2020 году начнется капитальный ремонт 50 поликлиник. За три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты для отдыха персонала.

Кроме того, в каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах также оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

