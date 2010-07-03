Капремонт проведут в 50 поликлиниках Москвы

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В 2020 году начнется капитальный ремонт 50 поликлиник, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Главный наш приоритет на ближайшие годы – развитие поликлинической помощи и улучшение работы наших поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник – это не просто ремонт, это больше врачей самых востребованных специальностей, больше диагностических возможностей и оборудования. Поликлиники станут комфортнее для врачей и пациентов", – сказал руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

За три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. Новый московский стандарт поликлиник позволит сделать поликлиники комфортнее для пациентов и для врачей.

Сформированы новые подходы к зонированию помещений и расположению кабинетов. Кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху. Кабинеты для приема пациентов оборудуют эргономичной мебелью. Также в новых поликлиниках появятся комнаты дя отдыха персонала.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В головных поликлиниках будут работать также специалисты пяти узких направлений.

В филиалах будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях будут аппараты МРТ, КТ, денситометры, аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца или операции на сосудах сердца.

