Москва раньше других регионов приступит к модернизации поликлиник – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва раньше других регионов начнет программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявил Сергей Собянин по итогам расширенного заседания президиума государственного совета РФ по теме здравоохранения.

"Впервые был системно обеспечен подход к развитию самого важного звена в здравоохранении – первичного. Это то, куда люди постоянно обращаются. За год в Москве в наших поликлиниках 100 миллионов посещений. В Москве мы подошли к этому проекту даже немного раньше", – цитирует мэра Агентство "Москва".

По словам Собянина, в городе уже существует концепция модернизации поликлиник, есть готовые проекты. Ранее мэр заявлял, что в Москве за ближайшие три года обновят порядка 150 учреждений здравоохранения. При этом власти не планируют ограничиться только косметическим ремонтом – речь идет о полной реконструкции с учетом современных требований.

Объем необходимого оборудования и план модернизации уже разработан. В частности, в бюджете Москвы на 2020 год заложена существенная сумма именно для работы с поликлиниками и системой здравоохранения столицы в целом.