Расходы Москвы на льготные лекарства вырастут почти вдвое в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте бюджета Москвы на 2020 год почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличились расходы на льготные лекарства, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"По сравнению с бюджетом 2019 года деньги, выделенные на 2020 год, в два раза больше. Это почти 43 миллиарда рублей. И в четыре раза больше показателя 2015 года", – приводит его слова Агентство "Москва".

По его словам, на средства из бюджета город закупает почти тысячу наименований лекарств, что в три раза превышает федеральный перечень.

Хрипун также отметил, что в проекте бюджета на 2020 год заложены дополнительные средства в размере 15,6 миллиарда рублей на обеспечение химиотерапевтического лечения наиболее современными препаратами пациентов с шестью самыми распространенными видами рака.

Также дополнительно предусмотрено 1,3 миллиарда рублей на ежегодное обеспечение лекарствами, которые позволяют снизить повторные инсульты и инфаркты.

Кроме того, Хрипун сообщил, что проект бюджета Москвы на 2020 год позволит выделить масштабные средства на обновление медицинского оборудования в организациях здравоохранения по городу. Он отметил, что программа модернизации оборудования в поликлиниках и больницах способствует повышению доступности высокотехнологичных исследований.

Ранее стало известно, что расходы на здравоохранение в 2020 году увеличат на 30 процентов. Прогнозируется, что доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. Приоритет в сфере здравоохранения отдадут развитию амбулаторно-поликлинической помощи.

Проект бюджета Москвы на 2020 год, который передал парламентариям мэр столицы Сергей Собянин, одобрили в Мосгордуме.