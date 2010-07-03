В комитете Госдумы одобрили социальную направленность проекта бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Белых одобрила социальную направленность проекта столичного бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
По ее словам, вклад в развитие детей должен оставаться приоритетом страны.
"Указы президента РФ Владимира Путина и его послания Федеральному собранию говорят о том, что российское образование должно войти в десятку сильнейших образований мира. Это означает, что для Москвы эта задача в разы усложняется и увеличивается, потому что Москва должна занимать не ниже второго места по миру", – цитирует Белых Агентство "Москва".
По ее словам, если город определяет приоритетом социальную сферу, а именно образование и здоровье, то это должно быть главным для каждого москвича, независимо от политических убеждений.
Депутат считает, что Москва многого достигла за последние годы в сфере образования. Она обратила внимание прежде всего на уравнение финансирования частных и бюджетных школ.
Кроме того, был увеличен норматив финансирования на школьников и дошкольников, а возраст приема в детские сады снижен. Средняя зарплата учителей Москвы выросла до 117 тысяч рублей, добавила Белых.
Улучшилось, по ее мнению, и качество образования в столице. Стало больше детей, сдающих ЕГЭ на "отлично", и школ, готовящих победителей и призеров олимпиад. Увеличилась доля москвичей, поступающих в топовые вузы, отметила депутат.
В Мосгордуме рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". По прогнозу, доходы бюджета столицы в следующем году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей.
В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.
Расходы Москвы на соцподдержку в 2020-м планируют увеличить на 18,4%. Более 15 миллиардов дополнительно выделят на проведение химиотерапии. А главным приоритетом в оказании стационарной помощи будет оснащение оборудованием.
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