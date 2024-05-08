Axios: Израиль предостерег США об угрозе паузы в поставке оружия для переговоров с ХАМАС

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Власти Израиля предупредили США о негативных последствиях паузы в поставке оружия для переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

"Высокопоставленные израильские чиновники выразили глубокое разочарование администрацией Байдена по поводу ее решения приостановить поставку оружия в Израиль, предупредив, что этот шаг может поставить под угрозу переговоры по освобождению заложников", – указано в сообщении.

Отмечается, что США приостановили поставки 1800 авиабомб массой 908 килограмм и 1700 бомб массой 230 килограмм. В Израиле подвергли критике не только приостановку поставок, но и тот факт, что об этом было сообщено СМИ.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю. Он указал, что речь идет об одной партии оружия и сообщил, что власти Штатов сейчас проводят оценку военной помощи, предоставляемой Израилю.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года, когда ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет в сторону Израиля, а боевики захватили в заложники мирных жителей и военных. В ответ на это израильская армия начала операцию "Железные мечи".