Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию. Такое заявление он сделал после сообщений о вероятной операции в Рафахе.

"Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах", – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой. Кроме того, по его данным, мирные граждане региона уже пережили достаточно гибели и разрушений. Также он указал о необходимости открытия КПП "Керем-Шалом" и "Рафах" на границе Египта и палестинского анклава.

"Закрытие КПП "Керем-Шалом" и "Рафах" особенно опасно для уже плачевной гуманитарной ситуации", – заключил он.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания согласился с условиями по достижению перемирия в анклаве. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с катарским и египетским посредниками. По информации израильской армии (ЦАХАЛ), вооруженные силы страны начали контртеррористическую операцию в восточной части Рафаха в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда представители движения ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия начала операцию "Железные мечи".