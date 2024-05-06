ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе

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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания уведомил премьера Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани и главу разведки Египта Аббаса Камеля во время проведения переговоров о согласии с их условиями по достижению перемирия в анклаве. Об этом сказано в заявлении радикального палестинского движения, опубликованного в телеграм-канале, передает ТАСС.

Соответствующее решение Хания озвучил во время телефонного разговора с катарским и египетским посредниками.

4 мая делегации Египта, Израиля, Катара, Америки и палестинского движения ХАМАС встретились в Каире с целью достижения соглашения об обмене заложников.

ХАМАС согласилось с предложенными двумя этапами плана по урегулированию. Основной работой в ходе встреч будет согласование третьего этапа, который определит условия прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что согласие палестинского движения ХАМАС отпустить заложников даст сторонам возможность избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Они также захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

