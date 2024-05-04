Sada al-Balad: еще несколько дней диалога в Каире нужны для заключения соглашения по Газе

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Для заключения соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа нужны еще несколько дней диалога в Каире, сообщает телеканал Sada al-Balad.

Как отмечается в материале, принимающие участие в переговорном процессе американские и израильские представители считают, что "при любом потенциальном соглашении о временном прекращении огня в сочетании с освобождением удерживаемых в Газе заложников последует продолжение переговоров".

4 мая делегации Египта, Израиля, Катара, Америки и палестинского движения ХАМАС встретились в Каире с целью достижения соглашения об обмене заложников.

ХАМАС согласилось с предложенными двумя этапами плана по урегулированию. Основной работой в ходе встреч будет согласование третьего этапа, который определит условия прекращения боевых действий в палестинском анклаве.

До этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что согласие палестинского движения ХАМАС отпустить заложников даст сторонам возможность избежать проведения израильскими военными масштабной операции в Рафахе.

