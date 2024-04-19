Глава МИД Израиля поблагодарил США за вето резолюции о принятии Палестины в ООН

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию о принятии Палестины в состав ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

США ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. За принятие резолюции выступили 12 членов Совбеза, в том числе Китай и Россия.

"Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм", – заявил он.

Кац поблагодарил США за наложение вето на это "позорное предложение" и заявил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а все заложники в секторе Газа не будут освобождены.

До этого член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль сообщил, что переговоры о перемирии в анклаве, которые состоялись в Дохе, зашли в тупик в связи с позицией Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".