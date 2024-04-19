США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

Фото: 123RF/palinchak

Соединенные Штаты применили в Совете безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН, проголосовали 12 членов Совбеза, среди которых Россия и Китай. Воздержались при голосовании Швейцария и Великобритания, а против выступили США.

Постпред РФ Василий Небензя заявил, что США показали свое истинное отношение к палестинцам, не дав принять страну в ООН. Он также отметил, что результаты голосования указывают на то, что США находятся практически в полной изоляции и отметил, что их применение права вето является "бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории".

Ранее стало известно, что израильский кабмин единогласно утвердил декларацию о невозможности одностороннего признания палестинского государства и противодействии международному давлению в вопросе урегулирования. Тель-Авив категорически отвергает требования по постоянному урегулированию ситуации с Палестиной.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".