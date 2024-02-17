Израиль может стоять за подрывом газопровода в Иране – СМИ

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Израиль мог провести секретные атаки на две линии газопровода в Иране 14 февраля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников и военного стратега КСИР (Корпус стражей исламской революции).

Авторы статьи полагают, что подобный шаг со стороны Тель-Авива свидетельствует об эскалации напряженности отношений между Израилем и Ираном, а также об отходе от тактики теневой войны.

Тем не менее, как сообщил изданию один из западных чиновников, данные удары носят скорее символическое значение, так как Иран с легкостью починит линии газопровода, а населению был причинен сравнительно небольшой ущерб.

Таким ходом Израиль дал понять Ирану, на что способно еврейское государство в случае распространения конфликта на весь Ближний Восток.

14 февраля на главной линии газопровода Ирана в городе Боруджен произошел взрыв. В результате случившегося на месте вспыхнул крупный пожар.

Подачу газа из Боруджена в другие области Ирана прекратили, на месте работали спасательные и пожарные бригады.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана