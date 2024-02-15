Патрушев обсудил тему безопасности на Ближнем Востоке и в центре Азии с коллегой из Ирана

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза России.

Стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, с акцентом на стратегических приоритетах РФ и Ирана. В частности, Патрушев обсудил с Ахмадианом тему безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также перспективы сотрудничества России и Ирана в сфере противодействия угрозам безопасности обеих стран.

Переговоры состоялись накануне многосторонней встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

Ранее помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов заявил, что западные страны буквально истребляют украинский народ, заставляя Киев продолжать боевые действия. По его словам, украинский сценарий изначально разрабатывался США для того, чтобы протестировать технологии по разжиганию вражды внутри единого народа.

До этого Николай Патрушев заявил, что западные элиты будут продолжать вести прокси-войну против российской стороны и после "горячей фазы" конфликта на Украине.