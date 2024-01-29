Фото: ТАСС/AP/LIBKOS

Западные элиты будут продолжать вести прокси-войну против российской стороны и после "горячей фазы" конфликта на Украине. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете на собрании по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

"Позавчера, 27 января, мы торжественно отмечали 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы отдаем дань памяти тысячам ленинградцев – рабочим, студентам, представителям научной и творческой интеллигенции, которые в годы Великой Отечественной войны встали на защиту родного города", – цитирует его РИА Новости.

Патрушев добавил, что в настоящее время Вашингтон, НАТО и их союзники руками украинской стороны и наемников ведут прокси-войну против России. Запад не прекратит ее даже после завершения конфликта, подчеркнул секретарь Совбеза.

Между тем журналист американского издания Ишан Тарур заявил, что на Украине ускользает надежда на победу в связи с растущей международной усталостью от конфликта и малым количеством помощи от западных государств. Колумнист добавил, что за все время противостояния с Москвой в Киеве продолжают мольбу к партнерам на Западе – больше оружия, больше помощи и больше политических обязательств.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины