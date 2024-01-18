В США заявили, что на Украине заканчиваются запасы критически значимых вооружений

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Из-за отсутствия американской помощи Киев приближается к истощению запасов некоторых вооружений, в том числе средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он добавил, что на Украине еще присутствует некоторое количество боеприпасов, которых хватит ВСУ еще на два-три месяца. Однако многое зависит от действий российской стороны, отметил Кирби.

Представитель Белого дома также сообщил, что был бы удивлен, если бы украинское командование не принимало в расчет неопределенность с военной поддержкой Запада при планировании своей кампании.

Ранее Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты пока не прорабатывают и не намерены выделять новые пакеты военной помощи Украине, так как Вашингтон не обладает необходимыми для этого бюджетными средствами.

До этого глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев никогда не сможет самостоятельно покрыть свои потребности в вооружении.

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