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Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Согласно опубликованным данным, против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались.

При этом против документа проголосовали многие члены партии "Зеленые" и Свободной демократической партии, которые до этого неоднократно выступали в поддержку поставок ракет Taurus Киеву.

В начале января депутаты от трех немецких партий вновь призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить на Украину крылатые ракеты Taurus.

Как заявляла тогда представитель партии "Зеленые" по вопросам оборонной политики Сара Нанни, самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел территорий РФ, в том числе новых регионов России.

Советник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну.

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