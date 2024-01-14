Более 70% опрошенных жителей Германии заявили о недовольстве работой Шольца – СМИ

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Порядка 72% из 1 202 опрошенных жителей Германии заявили, что их не устраивает работа Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса INSA.

"Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. С его работой несогласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря", – говорится в материале.

Положительное мнение о деятельности Шольца высказали только 20% респондентов.

Негативно опрошенные высказались и о работе правительства ФРГ. Ее не поддерживают 76% респондентов. Положительное мнение о деятельности немецкого правительства высказали 17% участников опроса.

До этого 64,3% из 1 004 опрошенных немца заявили, что были бы рады видеть на посту канцлера ФРГ действующего министра обороны Бориса Пистроуса. Возможным приемником Шольца его ранее назвали несколько зарубежных СМИ.

