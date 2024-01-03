Немецкие СМИ предрекли Шольцу досрочную отставку

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может в ближайшее время уйти в отставку. Об этом сообщает издание Bild.

По словам журналистов, уход канцлера может быть обусловлен двумя причинами: общим снижением действий правительства со стороны населения, а также скандалом с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, который, как утверждается, может быть связан с российской разведкой и, предположительно, уехал в РФ.

Так, именно Шольц возглавлял в 2020 году министерство экономики ФРГ, когда стало известно о крупной мошеннической схеме, которой пользовалась Wirecard на протяжении нескольких лет. Тогда властей Германии обвиняли в том, что они не смогли вовремя выявить незаконную деятельность организации.

Авторы материала считают, что заменить Шольца на посту канцлера ФРГ может министр обороны Борис Писториус. На данный момент он возглавляет рейтинг самых популярных немецких политиков, тогда как рейтинг Шольца опустился до 15%.

В декабре СМИ сообщали о том, что средства госказны Германии из-за срыва согласования бюджета на предстоящий год окажутся под контролем министра финансов Кристиана Линднера, который тем самым может стать "теневым канцлером" вместо Олафа Шольца.

Тем не менее, по мнению журналистов, Линднер вряд ли воспользуется такой возможностью в полной мере, а Шольц – своей властью для предотвращения подобного сценария.