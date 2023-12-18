Шольц сообщил, что заболел COVID-19

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заболел коронавирусной инфекцией. Он сдал тест на вирус, результат которого оказался положительным.

"В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение", – подчеркнул политик в соцсети X (ранее Twitter).

Как отметил Шольц, он намерен работать в изоляции.

В свою очередь, официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц не сможет принимать участие в приеме премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал заседания ЕС, где лидеры его стран проводили голосование о начале переговоров по членству Украины в союзе. Свое предложение канцлер объяснил тем, что в отсутствие Орбана члены заседания смогут принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерскому премьеру не придется голосовать за.

До этого стало известно, что Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС после того, как будет проведена соответствующая подготовка.

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