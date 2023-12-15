Шольц заявил, что у Венгрии "нет особых возражений" против помощи Киеву

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Венгерская сторона не сильно возражает против дополнительной помощи Украине, пишет издание DPA со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По данным СМИ, немецкий политик отметил "очень сильный сигнал единства со стороны Евросоюза" Владимиру Путину в вопросе поддержки Киева. По словам Шольца, "ни у кого в Кремле нет иллюзий", что будет резолюция, обеспечивающая финансовые ресурсы для Украины.

"26 стран ЕС уже согласились, а 27-я (Венгрия. – Прим. ред.) на самом деле не имеет особых возражений", – приводит агентство слова канцлера Германии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что для вступления Киева в Евросоюз в последующие годы потребуется как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения.

Вместе с тем стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро.

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