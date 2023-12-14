Саммит Евросоюза решил начать переговоры о приеме в сообщество Украины

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Саммит Евросоюза (ЕС) принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Кроме того, европейские лидеры постановили предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии", – указал он в своем сообщении.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что ее страна, а также Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно. Она не знает, когда это случится. Зурабишвили думает, что это может произойти в 2029, 2030 или 2031 годах. Но, по ее словам, вступление трех стран в Евросоюз станет новым "большим взрывом".

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года