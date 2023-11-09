Зарубашвили считает, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся после выборов 2024 года

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Грузинский президент Саломе Зарубашвили считает, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся после парламентских выборов, назначенных на осень следующего года. Об этом она заявила в интервью телеканалу France 24.

Зарубашвили надеется, что после выборов в Грузии создастся новая коалиция, в таком случае они выполнят все условия и начнут переговоры о вступлении в ЕС. По ее словам, республика на год отстает от Украины и Молдавии, и этот год надо догнать, Европа должна быть рядом с Грузией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств.

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