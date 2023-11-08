Медведев считает, что Украина и Молдавия ослабят Европу в случае принятия в ЕС

Фото: 123RF/lanksv

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что, если Украину и Молдавию примут в Евросоюз, они "обескровят" и "обезжирят" европейские страны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, около 12 лет назад руководители крупнейших стран ЕС намекали ему, что поторопились с созданием союза из разных стран, сильно отличающихся друг от друга. Теперь Евросоюз хочет принять Украину, тем самым отстранив другие страны от субсидий из-за поддержки Киева, написал он.

Медведев считает, что новые страны в составе ЕС за десятилетия перейдут на прямое финансирование от Германии, Франции и других европейских государств. А страны Прибалтики останутся без помощи, продолжил зампред Совбеза РФ.

"Конечно, молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу. Уход за ним будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими противными болезнями", – написал Медведев.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Для начала Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года