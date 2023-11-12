Зурабишвили сообщила, что Грузия, Украина и Молдавия вступят в ЕС одновременно

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что ее страна, а также Украина и Молдавия вступят в Евросоюз (ЕС) вместе. Об этом она сообщила в интервью французскому каналу LCI.

Как утверждает Зурабишвили, пока сложно понять, случится ли это в 2030, 2031 или 2029 годах. Но, по ее словам, вступление Украины, Молдавии и Грузии в ЕС станет новым "большим взрывом".

Ранее Зарубашвили заявила, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начнутся после парламентских выборов, назначенных на осень следующего года. Она надеется, что после выборов в Грузии создастся новая коалиция, в таком случае они выполнят все условия и начнут переговоры о вступлении в ЕС.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года