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Средства госказны Германии из-за срыва согласования бюджета на следующий год окажутся под контролем министра финансов Кристиана Линднера, который тем самым может стать "теневым канцлером" вместо занимающего данный пост Олафа Шольца. Об этом пишет издание Focus.

Как сообщают авторы статьи, будучи главой Минфина, Линднер теперь сможет решать, на проекты каких министерств еще есть деньги. К примеру, в его распоряжении окажутся судьбы таких проектов, как базовое пособие на детей.

По мнению журналистов, Линднер вряд ли воспользуется такой возможностью в полной мере, а Шольц – своей властью для предотвращения подобного сценария.

Более вероятным исходом представляется то, что правительство за невозможностью согласовать бюджет в срок придет к единому решению до конца года.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт". Отмечалось, что новый пакет помощи могут не согласовать в том числе из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии.

До этого Владимир Путин заявил, что немецкие власти согласились с выплатами на вооружение Киева, так как у ФРГ нет суверенитета.