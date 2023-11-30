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Немецкие власти согласились с выплатами на вооружение Киева, так как у ФРГ нет суверенитета. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых, пишет РИА Новости.

Российский президент напомнил, что Польша закрыла газопровод "Ямал – Европа", который идет в Германию, украинская сторона также закрыла одну из систем.

По словам Путина, Запад пытается решить проблему конкурентоспособности посредством административных манипуляций и трансграничного налога. Одновременно с этим западные страны либо самолично, либо с подачи союзников и США ограничивают свои возможности в сотрудничестве с РФ.

Тем самым они лишают себя дешевых энергоносителей, перекрывая источник получения этих налогов, отметил президент РФ.

Российская же сторона, например, в рамках БРИКС, может сотрудничать с государствами с развивающимися экономиками – предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых в этом плане стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что жителям новых регионов России, когда территории входили в состав Украины, "промывали мозги псевдоисторией". По словам главы государства, очень важно, чтобы люди на основе истинных и серьезных исследований имели представление о России.

До этого президент РФ отметил, что западные партнеры считали, что Россия не сможет слезть с их "технологической иглы", однако это произошло очень быстро.