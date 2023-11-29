Глава МИД ФРГ назвала фатальным падение интереса к конфликту на Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что падение общественного интереса к событиями на Украине фатально. Об этом она сообщила на первой встрече со своими коллегами по Североатлантическому альянсу в рамках Совета НАТО – Украина. Ее слова приводятся на странице МИД ФРГ в соцсети X.

Бербок добавила, что российская сторона стала наносить более жесткие атаки по украинской инфраструктуре, в связи с чем западным странам необходимо помочь Киеву обеспечить защиту на зимний период.

Она также заявила, что будущее Украины в рядах НАТО и Евросоюза. По ее словам, работа Совета поможет Киеву на пути вступления в военный блок. Немецкая сторона приняла решение выделить 11,5 миллиона евро в целевой фонд Совета, сообщила Бербок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Анналена Бербок заверила его в том, что Украина будет членом Евросоюза.

Вместе с тем российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Бербок не берет во внимание тот факт, что не все члены Евросоюза хотят видеть Украину в составе своего сообщества.