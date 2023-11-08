08 ноября, 16:55Политика
Зеленский назвал правильным решение ЕК о переговорах с Украиной о членстве в ЕС
Фото: 123RF/standrets
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение Еврокомиссии о переговорах с Украиной о ее членстве в Евросоюзе. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты", – отметил он.
По словам президента Украины, страна должна стать членом ЕС. Зеленский заявил, что украинские власти принимают все необходимые для этого решения.
До этого ЕК порекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией об их присоединении к сообществу. Решение было принято на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам. При этом обсуждение должно состояться при соблюдении ряда вопросов.
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