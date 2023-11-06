Бербок заверила Кулебу в том, что Украина станет частью Евросоюза – СМИ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок заверила его в том, что Украина будет членом Евросоюза. Об этом Кулеба рассказал в интервью немецкой газете Die Welt.

"Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок", – заявил он.

Кулеба признал, что для того, чтобы стать частью союза, Киеву будет необходимо реформировать систему правосудия и усилить меры по борьбе с коррупцией. Глава МИД Украины подчеркнул, что соответствующие законы уже приняты, теперь их надо выполнять.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия на этой неделе разместит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз. В нем она порекомендует начать переговорный процесс о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, однако уточняется, что переговоры смогут начаться только при условии обсуждения "технических оговорок".

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