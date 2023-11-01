ЕК намерена рекомендовать Украину и Молдавию в ЕС на следующей неделе – СМИ

Фото: 123RF/mesutdogan

На следующей неделе Еврокомиссия разместит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз. В нем она порекомендует начать переговорный процесс о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico.

По данным источников издания, переговоры смогут начаться только при условии обсуждения "технических оговорок". Под ними подразумеваются создание прочной и независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.

В материале также упоминаются слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что "быстрого пути не может быть ни для одной из страны, желающей стать членом ЕС".

До этого СМИ заявили, что вступление Украины в ЕС позволит ей получить 186 миллиардов евро. Однако в Еврокомиссии эту информацию не подтвердили. Там отметили, что дискуссия о пересмотре бюджета еще не велась.



Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ