Украина может получить 186 млрд евро после вступления в ЕС – СМИ

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Если Украина вступит в Евросоюз, то Киев сможет получить порядка 186 миллиардов евро в течение семи лет. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренние оценки общего бюджета ЕС, представленные в документе Совета блока.

Вступление Украины станет причиной того, что многие входящие в союз члены превратятся в государства, которые вкладывают в общий бюджет ЕС больше средств, чем оттуда получают, уточнили в статье.

По данным газеты, первое появившееся в Брюсселе моделирование в отношении предполагаемого присоединения девяти новых стран-членов свидетельствует о возможных глубоких политических и финансовых последствиях от расширения ЕС. Аналитики подчеркивали, что вступление кандидатов к действующему бюджету обойдется блоку в 256,8 миллиарда евро. Однако побочные эффекты для существующих стран-членов будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на одну пятую.

Авторы статьи указали, что расширение может занять целых десять лет и даже больше. Это может повлечь за собой значительные реформы существующих бюджетных механизмов. Предполагаемый масштаб необходимых изменений поменяет финансовый баланс внутри блока, считает издание.

В документе секретариата Совета ЕС говорится, что страны-члены будут больше платить и меньше получать, становясь донорами. С появлением девяти кандидатов бюджет ЕС увеличится на 21%, до 1,47 триллиона евро. Это примерно 1,4% валового национального дохода 36 государств.

Уточняется, что вступление девяти стран станет причиной "далеко идущих" корректировок. По словам авторов статьи, речь идет об увеличении чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. В документе добавили, что в этом случае будут привлекаться "переходные периоды и защитные меры".

Говоря об Украине, Киев получит право на 96,5 миллиарда евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. Такой финансовый сдвиг приведет к уменьшению сельскохозяйственных субсидий существующим государствам – членам ЕС порядка на 20%, отметили авторы. Вместе с этим Киев может рассчитывать на 61 миллиард евро из фондов солидарности блока. Эти средства заложены на улучшение инфраструктуры в более бедных государствах-членах. Из этого следует, что необходимой поддержки лишатся Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта.

"Украина с 41,1 миллиона гектаров используемых сельскохозяйственных площадей станет крупнейшим получателем помощи от блока, оттесняя Францию на второе место. Это будет означать, что выплаты существующим получателям снизятся на 20,3% на гектар соответствующей сельскохозяйственной земли", – говорится в сообщении.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что Украина может стать частью Евросоюза в 2030 году. По его словам, Киев, как и другие кандидаты на вступление, должен продолжать проводить реформы и бороться с коррупцией. Он отметил, что в ЕС должны четко понимать, "чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги".

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