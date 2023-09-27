Еврокомиссия начала подготовку реформ для нового расширения ЕС

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Еврокомиссия считает новое расширение Евросоюза геополитической необходимостью, подготовка реформ по адаптации институтов содружества к этому процессу уже начата. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Новое расширение Евросоюза – это не только зов истории, это геополитическая необходимость", – цитирует ее ТАСС.

Фон дер Ляйен пояснила, что новые реформы позволят членам ЕК понять, как будут работать гарантии безопасности, институт и бюджет организации после расширения ЕС.

О начале подготовки ЕС к расширению стало известно 13 сентября. Главы Еврокомиссии призвала включить в Шенгенскую зону Румынию и Болгарию. Она отметила, что страны подают хороший пример в области предоставления убежища и репатриации.

