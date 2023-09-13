Глава ЕК сообщила о начале подготовки к расширению ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале подготовки к расширению Европейского союза (ЕС). Трансляция ежегодной речи о "Состоянии Евросоюза", с которой она выступила в Европейском парламенте в Страсбурге, велась аудиовизуальной службой Еврокомиссии.

По ее словам, в настоящее время необходимо начать анализ действующих в сообществе документов и институтов, чтобы адаптировать их перед расширением ЕС. Поэтому, как утверждает Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов внести коррективы в свои конвенции и договоры для достижения результата.

Также глава ЕК сообщила, что Евросоюзу уже необходимо предпринимать конкретные действия в сторону расширения своего состава.

"Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, чем кажется", – заявила она.

Ранее глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.

До этого в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней, шампуней, зубных паст и других предметов.

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному строительству Андрей Клишас назвал дискриминацией подобный запрет. Данные меры направлены на всех россиян, для европейских политиков не имеют значения их взгляды и убеждения, подчеркнул он.

Эксперты рассказали, как будет работать запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами